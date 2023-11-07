Учения в средней школе №21 провели полицейские

Проникновение пьяного мужчины в школу стало сценарием учения, проведённого сотрудниками отдела по контролю за охранной деятельностью областного департамента полиции с работниками частных охранных формирований. Местом учения стала школа № 21. По легенде нетрезвый горожанин настойчиво пытается пройти в учебное заведение. Требование охраны покинуть школу он игнорирует. Группа быстрого реагирования прибывает через 3 минуты после нажатия «тревожной кнопки».

— В 21-ю школу пьяный мужик врывался, его задержали. Всё успешно.

Бойцы группы быстрого реагирования с помощью спецсредств задержали мужчину. Через минуту прибыл наряд полиции. Действия участников учений получили положительную оценку.

Сарап Сулиев, боец группы быстрого реагирования:

— К нам поступила тревога в 10:31 ч., 21 школа, Токсан би, 94. Отреагировали чётко, прибыли в течение 3 минут. Задержан был пьяный мужчина, который хотел зайти в школу. Мы его задержали и передали сотрудникам полиции.

Вопросу обеспечения безопасности детей в объектах образования уделяется особое внимание. Он находится на контроле главы государствы и министерства внутренних дел.

Руслан Даньяров, начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДП СКО:

— В этой связи ОКОД-ом совместно с охранными организациями на регулярной основе проводятся мероприятия по отработке действий работников охраны, а также комплексных сил полиции при возникновении различного рода происшествий на охраняемых объектах образования. При этом проверяется наличие и работоспособность установленных на объектах технических систем безопасности. По выявленным недостаткам проводится анализ и работа по их устранению.

Учебно-тренировочные занятия проводятся регулярно. На сегодня практически все школы областного центра обеспечены физической охраной. Безопасность детей — один из ключевых приоритетов в работе полиции.

Камилла Карим