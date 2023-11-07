Учебный центр кройки и шитья Альфии Жукеновой — положительный пример соцпартнёрства

Женские спортивные костюмы, накидки с национальными узорами, элегантные платья. Учебный центр кройки и шитья Альфии Жукеновой 3 года радует своим брендом жителей не только нашей области. Всю коллекцию можно заказать онлайн. Этот проект одним из первых вошёл в реестр социальных предпринимателей. Дизайнер обеспечивает работой многодетных матерей, людей пенсионного возраста, из неполных семей и других.

АЛЬФИЯ ЖУКЕНОВА, дизайнер:

— Производство своей одежды начала в 2019 году. Начинала я пошив дома. В 2022 году пришла идея открыть свой учебный центр кройки и шитья Альфии Жукеновой, в мае месяце в прошлом году мы расширили свое производство. В основном мы базируемся на своих заказах, в основном спортивные костюмы. Буквально два месяца назад первый сертификат в соответствии товара. Прошли все испытания и получили сертификат соответствия, что у нас сертифицированный товар.

Амине Малкеновой -19 лет. В этом году она окончила колледж сферы обслуживания. Сейчас работает в брендированном центре. Опыта пока мало, в день шьет по одному спортивному костюму.

АМИНА МАЛКЕНОВА, швея:

— Мой мастер посоветовал прийти именно сюда, меня здесь всё устроило: оплата труда и время работы. Мне всё понравилось, я здесь осталась. Я работаю с сентября. Мне здесь нравится, многому научилась и закрепила своё знание.

В штате 14 сотрудников. Райхан Сурагановой — 65лет. Женщина работает здесь полтора года. Шить её научила бабушка. Все тонкости швейного дела мастер передаёт новичкам.

РАЙХАН СУРАГАНОВА:

— Шитьё — моё любимое дело. После выхода на пенсию решила прийти работать в учебный центр кройки и шитья Альфии Жукеновой. До этого работала в средней школе №6 имени Кожабергена жырау 26 лет. Сейчас здесь, стараюсь подсказывать и давать советы коллегам.

Коллекцию дизайнера и её команды знают не только в республике. Коллектив участвовал в международном показе в Португалии. Через два месяца предстоит поездка в Париж.

Камилла Карим