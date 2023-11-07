Аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил Кызылжарский район

В Кызылжарском районе функционируют 46 различных объектов культуры. За последние 4 года идет активное обновление материально-технической базы – приобретается оборудование, проводится ремонт. Особый акцент руководство районного ДК делает на том, что появился бесплатный для сельчан фитнес -клуб.

Сара Алдаева, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Кызылжарского района:

— Физкультурно-оздоровительные центры в сельских округах это, конечно, новшество. В наши фитнес-клубы приходит сельское население в вечернее время, возраст не ограничен. В районном Доме культуры работают две группы по фитнесу в вечернее время и есть желающие, которые приходят рано утром.

Совсем недавно обновилась и районная библиотека. Ее посещают более 1000 сельчан. Аким области Гауез Нурмухамбетов ознакомился с библиотекой и пообщался с хранителями книжных полок. Сами сотрудники рады ремонту и пополнению фонда литературы.

Наталья Барабаш, заведующая Кызылжарской районной детской библиотекой:

— Яркие столики, яркая мебель, развивающие познавательные книжки, настольные игры, где был абонемент, теперь у нас «Центр книги и чтения». Здесь новые стеллажи,новая литература, более 1000 экземпляров на 3 млн тенге. Также пополнился фонд на государственном языке, появились уютные комфортные места для чтения, диванчик, пуфики, здесь у нас новые

компьютеры, проектор, экран, телевизор новый.

В селе Бесколь Гауез Нурмухамбетов проинспектировал строительство 50-ти квартирного дома. ТОО «Темирмаш» работы начало в 2021 году и планирует сдать объект к 2024-му. В очереди на квадратные метры стоят 916 человек, из которых 86 многодетных семей и 287 сирот. Далее глава региона

ознакомился с реконструкцией Соколовского группового водопровода. Генеральный подрядчик – ТОО «Астанаинжкомстрой». Масштабным проектом, общей стоимостью 4,8 млрд тенге охватят порядка 6,5 тысяч человек. Охват чистой питьевой водой составит 94% в 10 близлежащих населённых

пунктах.

Ержан Кусымбаев, заместитель директора филиала «Есиль су»:

— На текущей год выделено 500 млн тенге, данная сумма будет освоена до конца года. На сегодня порядка 200 млн планируется освоение. Водопровод между Новокаменкой и Архангельским. Также предусмотрены отводы, сейчас работы ведутся по отводам, в дальнейшем будут строиться разводящие сети внутри сёл.

В селе Петерфельд масштабно и кардинально обновилась «Қызылжар Абай орта мектебі». Серые стены и темные помещение сменили

яркие шкафчики и современные кабинеты. Школа преобразилось до неузнаваемости – об этом свидетельствуют фотографии. Глава СКО посетил учебные классы, столовую, актовый зал.

Алмагуль Ермаганбетова, директор школы, с. Петерфельд, Кызылжарский район:

— Были полностью заменены пол и крыша, были построены модернизированные 53 кабинета, было приобретено 8 медиа досок, у нас есть наблюдение для безопасности – 32 камеры, которые обеспечивают безопасность. 82 компьютера у нас есть, есть отдельная учительская, есть место, где дети могут отдохнуть. На перемене или после уроков могут дети зайти и поиграть, есть игровая отдельная для детей. Количество обучающихся в школе увеличилось на 30%. Было 180 с чем-то, сейчас у нас 319 детей.

Также здесь отмечают активную поддержку ТОО «Петерфельд Агро». Организация с 2011 года занимается растениеводством и животноводством. Общее поголовье — 3400 коров.

Аскар Мадиев, директор ТОО «Петерфельд АГРО», Кызылжарский район:

— Я думаю, мы достигли того, что запланировали, то что у нас было в планах еще в 2011 году. Мы достигли хороших результатов. Пока остановимся на этом результате и поголовье. Мы сдаем молоко в «ЕвразияМилк», мясо мы сдаем в «Север ЕТ» в Костанай.

Руководство помогает своим сотрудникам — построено 18 новых домов на сумму 400 млн тг. У каждого участка есть гараж, центральное отопление и водоснабжение. Инициативу предпринимателя оценил и глава региона. Внутри аккуратный ремонт, в комнатах есть мебель и все необходимое для начала жизни в новых домах.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

