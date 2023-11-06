Жители Петропавловска обеспокоены вырубкой елей по ул. Ауезова

В эти выходные напротив городского ЦОНа по ул. Ауезова петропавловцы стали свидетелями вырубки взрослых здоровых елей. По сообщению акимата, 3 ели пересадили на площади возле сквера им. Пушкина, еще две спилили. Разрешение на вырубку получил ИП «Еремеев П. В.», по словам бизнесмена, деревья мешали реконструкции и восстановлению крыльца здания, возле которого росли. В случае, если хвойные не приживутся на новом месте, предприниматель выплатит штраф в десятикратном размере. Кроме того, организация должна будет высадить 20 деревьев взамен двух срубленных.

Анна Богословская