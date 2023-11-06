Занятия для улучшения физической подготовки полицейских провели в Петропавловске

Полицейский всегда должен быть в отличной физической форме, молниеносно реагировать на обстоятельства. Соответствующие тренировки сотрудников обеспечивает управление специальной и мобилизационной подготовки.

— По команде: «Пистолет, оружие!» — сотрудники извлекают оружие кобуры, безопасное положение принимают, положение ожидания. Следующая команда: «Зарядить оружие, приготовиться!»

Каждый полицейский дважды в месяц посещает занятия в тире. Ответственное обращение с оружием — важная практика, каждым стрельбам предшествует инструктаж по технике безопасности.

— После стрельбы палец не должен оставаться на спусковом крючке.

Та же дисциплина царит и в спортзале, где полицейские дважды в неделю занимаются физической подготовкой и боевыми приёмами борьбы. Регулярно проводятся и занятия по тактико-специальной подготовке. Кроме силы, ловкости и выносливости они требуют умения мгновенно ориентироваться в меняющейся обстановке.

Игорь Левин, старший инспектор по особым поручениям УСМП ДП СКО:

— УСМП основано в 2016 году согласно приказу министра МВД. В первый состав вошли наиболее подготовленные сотрудники по боевой и служебной подготовке нашей области, в текущий момент качественный состав подразделения составляют 20 офицеров со стажем службы более 10 лет. В последующем в состав управления вошла группа мобилизационной подготовки и специальных оперативных планов.

Огневая, строевая, физическая и профессиональная подготовка — важная часть работы по достижению высоких стандартов современного казахстанского полицейского.

Камилла Карим