Полицейские рассказали, почему чаще всего гибнут и получают травмы люди на дорогах области

Полицейские подвели на оперативном совещании итоги 10 месяцев работы. Одной из актуальных задач остаётся обеспечение дорожной безопасности. С начала года на территории области зарегистрировано 327 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и получили ранения 463 человека. Данные анализа аварийности показывают, что основной болевой точкой является низкая дисциплина водителей транспортных средств. По вине пешеходов зарегистрировано 25 ДТП с 1 погибшим. Основными видами аварий являются лобовые столкновения — 116 фактов и наезды на пешеходов — 113 фактов. Самой частой причиной происшествий полицейские называют нарушения правил проезда перекрёстков — 126 случаев.

Камилла Карим