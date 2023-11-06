Казахстан и Япония подписали соглашение о совместной компенсации выбросов углерода

Министерство окружающей среды Японии сообщило, что Япония и Республика Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по созданию механизма совместного начисления (JCM). Между странами подписано соглашение о совместной компенсации выбросов углерода, для достижения низкоуглеродного развития в Казахстане, с помощью инвестиций и применения передовых технологий и инфраструктуры.

Сделка была подписана 30 октября и призывает обе страны создать совместный механизм кредитования (JCM) с целью продвижения инвестиций и использования декарбонизирующих технологий, продуктов, систем, услуг и инфраструктуры в Казахстане.