Спектакль «Кукарача» поставили в казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова

В казахском музыкально — драматическом театре им. С Муканова состоялась очередная премьера. Актёры поставили спектакль по одноименной повести «Кукарача» известного грузинского автора Нодара Думбадзе. В основе лежит история про доброго и смелого участкового по прозвищу Кукарача. Он занимается профилактикой детской преступности в городе Тбилиси.

Кукарача влюбляется в девушку Ингу. Но, позже он поплатился за свою любовь, его застрелит бывший возлюбленный Инги. История грустная, говорят актеры, учит простым человеческим ценностям. Роль Кукарачи сыграл Эланар Кенжебеков. Перед выходом на сцену волновался, но, справился со своей задачей.

Эланар Кенжебеков, актёр казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Мне было сложно играть свою роль. Перевести ее на казахский язык было еще сложнее после того, как ее написал грузин. На подготовку ушло около полутора месяцев. Эта роль была сложнее предыдущих.

ЖАМИЛЬ ҚАЙРАТҰЛЫ, театролог казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Актеры были подобраны очень хорошо. Роль исполнили 11 персонажей, сначала их было 6. Процесс был очень трудным. Несмотря на трудности, они справились и передали грузинскую историю казахскому обществу.

Постановка завершилась под громкие аплодисменты зрителей. В следующий раз на сцене актёры поставят спектакль «Чайка».

Валерия Сиваш