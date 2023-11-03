Ростом игровой зависимости среди детей обеспокоены в партии «AMANAT»

На заседании партии «AMANAT» обсудили борьбу с лудоманией среди несовершеннолетних. Встреча со специалистами ведомств прошла в онлайн-формате. Спикеры внесли несколько предложений для профилактики борьбы с зависимостью. Одно из них — запрет рекламы букмекерских контор. Также в планах членов партии провести рейд по компьютерным клубам города, где школьники проводят время после уроков. Неравнодушие родителей к проблеме детей — тоже важный фактор для решения проблемы.

Биржан Кудайбергенов, председатель молодежного крыла «Жастар рухы» СКО:

— В настоящее время в нашем городе очень много развлекательной рекламы. Этой рекламе часто подражает наша молодежь. После заседания совета по решению этой проблемы мы направим соответствующие предложения местным властям и администрации.

Анна Богословская