Нацбанк РК доложил о денежно-кредитной политике в стране

Национальный банк доложил о денежно-кредитной политике в стране при рассмотрении Сенатом проекта республиканского бюджета.

“Годовая инфляция снижается восьмой месяц подряд. Текущий уровень снизился с пика 21,3% в феврале до 10,8% по итогам октября. Снижению инфляции способствовали ослабление внешнего инфляционного давления, а также меры правительства и проводимая денежно-кредитная политика Национального банка”, — сообщил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

По его словам, продовольственная инфляция замедлилась до 10,4%, инфляция непродовольственных товаров снизилась до 11,1%. Рост цен на услуги в октябре составил 11%.

Также Нацбанк приступил к обновлению прогнозов.

“Мы объявим их в конце ноября вместе с решением по ставке. По нашим летним прогнозам, инфляция замедлится с текущих значений до 7,5-9,5% к концу 2024 года, а в 2025 году – до 5,5-7,5% с последующим сохранением вблизи цели 5%. C учетом постепенной стабилизации инфляции Нацбанк в августе и октябре дважды снизил ставку с 16,75% до 16%”, — сказал Акылжан Баймагамбетов.