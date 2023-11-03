6 ноября в Казахстане начнется массовая вакцинация против кори

В Казахстане зарегистрировано более 11 тыс случаев заболевания корью, 83 % из них — дети до 14 лет. Больше всего заразившихся в Алматы и Шымкенте — более двух тысяч человек. В нашей области с начала года 28 случаев, в прошлом году их не было. Причина вспышки кори — отсутствие вакцинации.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Заболеваемость регистрируется за счет непривитых детей от числа заболевших. В 60 % это дети не привиты в связи с отказом родителей, в 18,3 % — по медицинскому отводу и 21 % — по недостижению прививочного возраста.

Сейчас в стране проводят информационно-разъяснительную работу, проверяют статус вакцинации от кори у детей до 18 лет, ставят прививки людям до 30.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— 6 ноября начинается проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита. Подлежащим контингентом являются дети в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, от 2 до 4 лет 11 месяцев независимо от прививочного статуса против кори.

Дети от 6 до 11 месяцев, которые пройдут вакцинацию, должны будут получить профилактическую прививку в возрасте от года до 15 месяцев.

Анна Богословская

