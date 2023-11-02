Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы Жамбыла Тасеменова стартовал в Петропавловске

В областной специализированной школе-интернате для одаренных в спорте детей стартовал республиканский турнир по греко-римской борьбе. По традиции его проводят в честь Почетного деятеля спорта РК Жамбыла Тасеменова. Именно он стоял у истоков греко-римской борьбы Северо-Казахстанской области.

Жамбыл Тасеменов, Почетный гражданин СКО, Почетный деятель спорта РК:

— Я очень рад, что благодаря этим соревнованиям наши юноши вырастают до мастеров спорта международного класса. И рад, что этот турнир поддержал весь коллектив спортинтерната. Мне очень приятно, что борьба торжествует. Пусть всегда торжествует борьба!

Участие в турнире принимают около 200 палуанов из разных регионов Казахстана и России.

Максим Евсеев, главный судья турнира:

— Турнир проводится уже несколько лет подряд. Участвуют 180 участников. Из 20 команд присутствует 2 команды из Российской Федерации. 8 областей Республики Казахстан.

Дастан Келдеш приехал на соревнования из города Снепногорска. У юноши на спортивное будущее имеются большие планы.

Дастан Келдеш, спортсмен, г. Степногорск:

— Хочу стать чемпионом Казахстана и поехать потом на Азиаду. Вот такие у меня цели.

По итогам соревнований победителей наградят чемпионскими поясами, кубками, медалями и дипломами.

Валерия Филатова