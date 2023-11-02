Почти на 20% снизилась преступность в общественных местах

Вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан — на особом контроле местной полицейской службы. Благодаря принимаемым мерам сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Также за отчётный период снижены преступления, совершённые лицами в состоянии алкогольного опьянения, на 6,1%. На данный результат повлияла точечная работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. Так, на сегодня в области на профилактическом учете состоит более 3 тысяч лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

Принимаемые меры по профилактике подростковой преступности позволили добиться снижения преступлений в отношении несовершеннолетних на 3,6%.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— 2 тысячи 359 законных представителей привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях. 23 владельца таких заведений понесли ответственность за то, что допустили нахождение подростков без законных представителей в позднее время суток. 49 владельцев магазинов допустили реализацию табачной продукции покупателям, не достигшим 21 года. Также к административной ответственности привлечено 727 родителей, не исполнявших обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

Об аварийности на дорогах тоже говорили на брифинге. С начала года в регионе зарегистрировано 327 дорожно-транспортных происшествий, в которых 39 человек погибли и 463 пострадали. Главный фактор ухудшения ситуации на дорогах — низкая транспортная дисциплина самих водителей. По их вине произошло более 90% всех ДТП. С учетом состояния аварийности проводится передислокация маршрутов патрулирования, на трассах установлены макеты патрульных машин и животных.

Камилла Карим