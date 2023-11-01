Ювенальные полицейские и судьи проводят профбеседы со студентами

По приглашению ювенальных полицейских беседу на правовую тематику с подростками провёл судья. Обобщая судебную практику, он привёл примеры по категориям дел, которые наиболее часто рассматриваются в административном суде: мелкому хулиганству, распитию алкоголя или появлению в общественных местах в состоянии опьянения.

Дархан Бейсов, судья специализированного суда по административным правонарушениям г.Петропавловска:

— Цель данного мероприятия — освещение, доведение до сведения учащихся колледжа Петропавловска, студентов, о том, что в г. Петропавловске имеются большие случаи, много случаев совершения административных мелких правонарушений, а также уголовных правонарушений среди несовершеннолетних лиц.

Нарушения законности остаются в биографии человека и впоследствии могут заметно ограничить в выборе профессии. Самый простой пример — одно из обязательных условий для поступления на госслужбу: ни кандидат, ни его близкие родственники не должны иметь судимостей. Также Дархан Бейсов затронул вопросы техники безопасности, трудовых отношений и других норм законодательства, напрямую связанных с профессиями учащихся колледжа.

Негина Нуркеева, студентка Высшего строительно-экономического колледжа:

— Узнала сегодня о четырёх основных кодексах РК, о том, что нужно к этому относиться серьёзно. Госслужащий, судья, рассказал многое интересное для меня.

Полицейские рассказали подросткам об ответственности за преступления и правонарушения, сделав акцент на таких актуальных в современном мире темах, как буллинг, покушения на половую неприкосновенность, вымогательство и других преступлениях против личности. Усиленная информационная работа с несовершеннолетними проводится в рамках оперативно-профилактического

мероприятия «Школа».

Динара Муканова, старший инспектор отдела МПС УП г.Петропавловска:

— В учебных заведениях организовывается работа по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних с акцентом на выявление фактов ношения оружия, колющих, режущих предметов, выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки и табачные изделия.

ОПМ «Школа» завершается 2 ноября, но, работу по предотвращению преступности в подростковой среде, защите законных прав и свобод несовершеннолетних продолжат на постоянной основе.



Камилла Карим