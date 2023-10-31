За последние три дня в травмпункт обратились около 200 человек

Большую опасность представляет гололед не только для водителей, но и для пешеходов. За последние три дня в травмпункт обратились 180 человек, 63 из них — с травмами, полученными на улице.

Валерий Грибашов, заведующий травмпунктом многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— В основном это переломы луча в типичном месте, как правило, переломы лодыжек, вывихи плеча и множество ушибов. Двое из последних больных госпитализировано. Перелом лодыжек с подвывихом стопы. Будет произведено оперативное лечение. Еще один больной с переломом шейки бедра также госпитализирован для оперативного лечения.

После оказания медицинской помощи обратившихся отпускают домой для амбулаторного лечения. По словам врачей, процесс восстановления организма после перенесенной травмы занимает около одного или полутора месяцев.

Валерия Филатова