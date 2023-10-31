Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник приехал в Петропавловск

С двухдневной рабочей поездкой в область приехал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. В программе — ознакомление с работой областной многопрофильной больницы, перинатального центра, также пройдет встреча с населением и гражданским сектором. В рамках рабочего визита состоялся личный прием граждан в закрытом режиме, где пациенты смогли озвучить свои проблемы.

СЫМБАТ ЕСКОЖИНА, жительница г. Петропавловска:

— У сына постоянные кровотечения. Центр материнства и детства назначил нам препарат Эмицизумаб Гемлибра, с того времени мы получаем его в очень малом количестве, хотя я считаю, что нужно рассчитывать где-то на полгода, потому что есть экстренные ситуации. На сегодня проблема в том, что в последний раз мы получили лекарство в последний раз 6 сентября. Мы его ввели и практически месяц у нас нет препарата, поэтому ребенок в тяжелом состоянии.



Анна Богословская