Роман Джантлеев занял первое место в чемпионате Европы по кроссфиту

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Североказахстанец Роман Джантлеев вернулся на родину из Венгрии с золотой медалью. Соревнования по кроссфиту проходили в Будапеште. Для спортсмена это не первая награда: в прошлом году Роман также привез золото из Голландии. Кроссфитом Роман занимается почти 10 лет.

Роман Джантлеев, чемпион мира по кроссфиту:

— Соревнования длились три дня, было семь заданий. Мы победили в шести комплексах из семи. Мы смогли, мы победили, подняли флаг, у нас все получилось. Спасибо, что болели, поддерживали земляки.



Анна Богословская