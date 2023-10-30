Областной турнир по карате на кубок акима города стартовал в Петропавловске

В зале специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Женис» состоялось торжественное открытие областного турнира по карате. За кубок акима города поборются 600 юных спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет в 39 весовых категориях.

Жаркие баталии развернулись сразу на трёх татами. На одном из них свои навыки демонстрирует Бекарыс Божатов. Карате занимается 5 лет. За это время у него накопилось немало достижений, и юноша уверен, что копилка его наград пополнится еще не раз.

БЕКАРЫС БОЖАТОВ, каратист:

— Я выходил с желтым поясом. Смог его пробить. Выиграл. Ну, сначала просто его надо изучить. Потом уже увидел, что он ногами работает, начал к нему вблизь заходить и смог пробить его. Медали есть! Первое место! В ближайшее время в Омск, может быть, поеду. Я хочу стать тренером в будущем, потому что мне нравится этот вид спорта.

Далее на даянг вышел Тимур Искаков. Это не первые соревнования юного спортсмена, но волнение всё же присутствовало, признается Тимур. Благодаря хорошим тренировкам и упорству с ковра каратист вышел победителем.

ТИМУР ИСКАКОВ, каратист:

— Я выходил с оранжевым поясом. Пробил его и попал в голову. У меня коричневый пояс. Я занимаюсь кёкушинкай карате 6 лет.

Турнир традиционный. И каждый раз он собирает воспитанников городских и районных секций по карате. Этот вид спорта является одним из самых популярных в области, а наши каратисты в разрезе регионов республики считаются ведущими. Более 2 тысяч детей занимаются кёкушинка карате, 700 из них — бесплатно. Открыто порядка 56 секций, с детьми занимаются 40 тренеров.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, директор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация кёкушинкай карате»:

— Ребята будут защищать честь лучшего на открытом первенстве. И далее мы будем делать отбор для выездных турниров. У нас в этом году ряд больших турниров запланировано, и в Казахстане, и за пределами. Основная — отобрать на этом турнире лучших бойцов, которые будут участвовать на чемпионате РК в декабре месяце и в марте месяце следующего года. Для того, чтобы пройти на детско-юношеский чемпионат мира, который пройдет в Астане в августе 2024 года. Наш вид — с 2001 года. За это время мы были на пьедесталах. У нас три чемпиона мира, 10 призеров мира. Мы победили американский континент, из Японии два золота привезли. Мы каждый год ездим на чемпионат Европы и каждый год у нас чемпионы. Чемпионаты Евразии, мы лучшие на континенте. Мы всегда в тройке лучших. Самое большее количество медалей привозит наша область.

Имена отличившихся спортсменов будут известны уже завтра. Победителей и призеров наградят дипломами, кубками и медалями.

Камилла Карим