Новый театральный сезон открыли в областном драматическом театре имени Н.Погодина

В областном русском драматическом театре имени Н. Погодина стартовал 137-й театральный сезон. Этого события жители Петропавловска ждали с нетерпением. Сначала в торжественной обстановке чествовали ветеранов театра — истинных мастеров погодинской сцены. Затем началась увлекательная концертная программа. Артисты подготовили для своих зрителей театрализованное караоке. Зрители смогли увидеть музыкальные эпизоды из любимых спектаклей.

Новый театральный сезон обещает быть ярким и запоминающимся. Сейчас актеры театра готовят для североказахстанского зрителя несколько новых спектаклей.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссер-постановщик областного русского драматического театра имени Н.Погодина:

— У нас будет режиссерская лаборатория совместно с СТД России. Приедут три московских режиссера, которые будут ставить три спектакля. В этом году тема режиссерской лаборатории — «Современная комедия». После этого у нас будет долгожданная премьера — «Вишневый сад» А. П. Чехова. И к Новому году у нас будет новая сказка «Золотой ключик». Вот такие у нас планы.

В ноябре актеры областного театра драмы отправятся на международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной», который пройдет в г. Рязани. Там артисты представят на суд зрителей спектакль «Козы Корпеш и Баян Сулу» — старинную легенду о трагической любви.



Валерия Филатова