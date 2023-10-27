В СКО обучают финансовой грамотности

С 23 октября проект «Қарызсыз қоғам» от партии «Аманат» стартовал в Петропавловске. До конца этого года горожан обучат тому, как грамотно распоряжаться своими финансами и не попасть в долговую яму. Занятия ведет тренер-преподаватель Тимур Рахимжанов. В Петропавловске обучение проходит в колледжах, на лекции приглашают сотрудников и студентов старших курсов. Им рассказывают, как распознать мошеннические схемы, почему формируются финансовые проблемы и как грамотно распоряжаться своими доходами. Организаторы планируют обучить более тысячи жителей Петропавловска до конца этого года, а также провести лекции на базе школ, больниц и крупных предприятий. Слушателями также могут стать должники, которые могут на месте получить юридическую помощь, и начинающие предприниматели. На данный момент курсы финансовой грамотности прошли во всех районах области, в Жамбылском районе они продолжатся до 10 ноября.

Анна Жицкая