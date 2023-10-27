Свыше 100 килограммов наркотиков помогли изъять служебные собаки в СКО

Сотрудники Центра кинологической службы ДП СКО принимают участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Қарасора», которое проводится с 1 июня. Совместно с сотрудниками батальона патрульной полиции и управления по противодействию наркопреступности служебные собаки проверяют автомобили для пресечения возможных фактов контрабанды наркотиков. Аналогичная работа проводится в почтовых отделениях, на автовокзале.

САМАТ ТУЛЕБАЕВ, начальник ЦКС ДП СКО:

— Всего на сегодня в СКО помогают бороться с преступностью 50 служебно-розыскных собак. Из них 22 содержатся в Центре кинологической службы, остальные — в городском управлении и районных отделах полиции. За 9-месяцев в раскрытии преступлений небольшой и средней тяжести по «горячим следам» служебно-розыскные собаки использовались в 373 случаях. Было раскрыто 281 преступление, в том числе 121 кража.



Дарья Пышмынцева