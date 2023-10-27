Послание президента обсудили в спортивной школе «Женiс»

Первостепенная задача ветеранов — воспитать молодое поколение, считает Имангали Татваев. В том числе привить любовь к спорту и здоровому образу жизни.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Хотя в послании о спорте сказано совсем не много, но там сказано много о школе. Школа должна быть центром воспитания, патриотического воспитания. В это вкладывается смысл, в том числе в развитие спорта. Если мы будем больше привлекать молодежи к спорту, у них останется меньше времени на иное.

Здоровое население — залог стабильной экономики, основа нового Казахстана, говорит Имангали Султанович. И государство уделяет большое внимание развитию спорта: возводятся сооружения, площадки, ведется агитационная работа.

ТАТЬЯНА АРТЮШЕНКО, тренер по легкой атлетике СДЮСШОР «Женiс»:

— Много тренеров — профессионалов, поэтому вопрос о наборе детей в группы вопрос жестко не стоит. Тренеры работают, проводят летом разные мепроприятия на площадках, задействуют детей, приглашают их. По школам ходим и отбираем, поэтому по кличеству детей жалоб нет у нас.

Занятия проходят в спортивной школе бесплатно, а из большого количества секций каждый может найти занятие по душе.

Анна Богословская

