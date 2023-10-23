Аким СКО посетил район М. Жумабаева

Гауез Нурмухамбетов проинспектировал качество ремонта подъездной дороги к с. Байтерек района М. Жумабаева. Работы стартовали 8 августа. Завершён проект 25 числа того же месяца.

Карен Унанян, директор ТОО «МАГИСТРАЛЬ СК»:

— Сумма работ составляла 45 млн тенге. 800 метров отремонтировано, ширина дороги — 7 метров, обочины — 2 метра.

Кайрат Омаров , аким района М. Жумабаева:

— По дорогам районного значения: 1,6 млрд тенге было выделено, ремонтируют 32 км дорожного полотна, 7 населенных пунктов было охвачено.

В Булаево глава региона посетил центр детского и юношеского творчества «Altyn Urpaq». Здесь обучаются 152 ребёнка, трудятся 8 педагогов. Действуют кружки краеведения, бизнеса и предпринимательства, туризма, робототехники, музыкальные направления. Также аким области посетил МТФ ТОО «Кызылжар МТС Агро». Объект функционирует с 2022 года. Стоимость проекта — 3,2 млрд тенге. Комплекс насчитывает 1100 голов КРС. Предприятию оказана субсидируемая поддержка — 172,2 млн тенге.

— Используем качественные корма собственного производства. Нами было засеяно 630 га силоса. Для этого мы используем современное оборудование. К слову, недавно обновили парк техники.

Гауез Нурмухамбетов ознакомился с ходом реконструкции водоразводящих сетей с. Жастар. Объект даст возможность бесперебойно обеспечивать населённый пункт чистой и питьевой водой. Резервуары вмещают 100 кубов. Стоимость проекта — 360 млн тенге. Сегодня работы близятся к завершению.

— Осталось благоустройство добить. Делаем озеленение. Высадим рассадники, кустарники. Освещение будем делать, опоры для них уже готовы.

Аким области посетил музей М. Жумабаева в с. Сарытомар. Глава региона возложил цветы к памятнику поэта, а также ознакомился с экспонатами. Здесь бережно хранятся книги, документы и личные вещи именитого деятеля литературы. Также Гауез Нурмухамбетов встретился с аграриями у зернотока ТОО «СК АГРО-2050». Глава региона поделился результатами уборочной страды, рассказал о мерах государственной поддержки и выслушал вопросы фермеров. Помимо этого аким области ознакомился с ходом капитального ремонта местного дома культуры. Стоимость проекта — 227,6 млн тенге. Всего 328 посадочных мест. Имеются спортивный и тренажерный залы, библиотека. Гауез Торсанович провёл встречу с жителями. Местные активисты хотят проводить тренировки по баскетболу, однако, необходим инвентарь.

— Только помогли бы с инвентарём, с мячами. А так, зал спортивный прекрасный. Хотелось бы поблагодарить подрядчиков. ))

Также жители просят назначить нового директора Дома культуры.

Нужен хороший директор Дома культуры. Чтобы он был музыкантом.

Глава региона поручил местным исполнительным органам взять эти и другие вопросы на контроль.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/