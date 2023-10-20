В с. Бесколь прошла спартакиада среди пожилых

Ежегодную спартакиаду среди пожилых людей организовали в Кызылжарском районе. Порядка ста пенсионеров играли в шашки, шахматы, дартс, настольный теннис и тогыз кумалак. Майре Абилмажиновой — 67 лет. Женщина такие спортивные встречи старается не пропускать. С детства играет в тогыз кумалак. Сейчас её азам обучает внуков.

МАЙРА АБИЛМАЖИНОВА, участница спартакиады:

— Сегодня пришла на спартакиаду. Принимаю в ней участие с 2021 года. Мне тут все нравится. Желаю всем победы.

В Кызылжарском районе проживают порядка 8 тысяч пожилых, почти 2 тысячи из них — жители Бесколя. Для таких игр возраст пенсионерам вовсе не помеха. Они молоды душой и сильны духом. Каждая такая встреча — еще один повод встретиться, поговорить по душам.

БАКЫТ БАУКЕНОВ, председатель районного совета ветеранов Кызылжарского района:

— Посвящена месячнику пожилых людей и ко Дню Республики. Организовал это мероприятие районный совет ветеранов совместно с отделом культуры и спорта. Теперь наше желание. Вот такую инициативу проявляем, чтобы на областном уровне такие мероприятия проводились, чтобы другие районы взяли с нас пример.

Победители получили медали, грамоты и кубки.

Камилла Карим