Урок мужества ко Дню Республики провели в департаменте полиции

Патрульные, участковые, ювенальные полицейские, дознаватели, следователи, оперуполномоченные, криминалисты — в канун национального праздника ряды североказахстанской полиции пополнили сотрудники основных служб. Среди них — Тамирлан Аманжолов.

Тамирлан Аманжолов, сотрудник полиции:

— Обучался я с 13 августа по 14 октября в Карагандинской академии МВД, на должность следователя. Иду работать во второй отдел, обслуживающий Рабочий поселок. Пригласили посетить музей. Ранее я этот музей уже посещал, но все-таки еще раз очень интересно посмотреть историю петропавловской полиции. Мне тоже предстоит буквально через полторы недели получать звание, должность. И мне интересно посмотреть, как сотрудники получают звания, какие ощущения у них возникают при получении звания. К данной профессии я шел с детства: всегда мечтал стать сотрудником полиции, в частности — следователем.

Торжественное вручение служебных удостоверений и погон именно в музее — добрая традиция областного департамента полиции. Очень важно, чтобы молодые сотрудники ценили и уважали старшее поколение, ветеранов службы, знали историю родного края и ведомства. И особенно значимо и символично, что Урок мужества прошел накануне национального праздника — Дня Республики. Это добавляет особую тональность при старте карьеры молодого пополнения, призванного на защиту общественного спокойствия и безопасности граждан.

Сауле Андагулова, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— Вручили погоны и служебные удостоверения. Сегодня у нас в зале находятся молодые сотрудники, которые получают свои первые специальные звания. Получение первого звания — это особая дата, которая очень долго остается в памяти. Вот уже 31 год прошел с тех пор, как я пришла в ОВД, но я до сих пор помню дату, когда получила первое звание «лейтенанта полиции». Сегодня мы специально пригласили в этот зал ваших родных, чтобы они вместе с вами разделили эту знаменательную дату.

По словам заведующей музеем Любови Осинской, основной лейтмотив Урока мужества — это почтение памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей участкового уполномоченного Алексея Щербакова. 2 августа 1990 года он погиб при исполнении служебного долга. Собравшиеся с интересом посмотрели видеохронику об Алексее Щербакове, зажгли свечи, почтив память погибшего ровно 33 года назад офицера минутой молчания.

Анна Потеряева

