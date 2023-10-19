Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули пастбищные угодья

Должностные лица местных исполнительных органов в нарушение требований Земельного кодекса незаконно предоставили 348 пастбищных угодий возле сёл на общей площади 54 тыс га. Эти нарушения выявили прокуроры при проведении анализа в сфере земельных отношений. По мерам надзорного органа акиматом области и региональным департаментом по управлению земельными ресурсами путем подачи исков в суд обеспечили возврат 247 земельных участков с площадью 38 тыс га, по оставшимся участкам работа продолжается. В целях устранения дефицита пастбищ по рекомендациям прокуратуры акиматами увеличена площадь земель населенных пунктов на 114 тыс га, также с субъектами агропромышленного комплекса заключены меморандумы, направленные на устранение потребности в пастбищах.Как результат, в регионе для сельчан снижен дефицит в пастбищных угодьях с 538 тысяч до 386 тысяч га. Вопрос соблюдения земельного законодательства находится на контроле прокуратуры области.

Камилла Карим