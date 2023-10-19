Неделю академической честности провели в НИШе

В Назарбаев Интеллектуальной школе города Петропавловска провели неделю академической честности. Перед окончанием первой четверти школьникам напомнили о важности честного и ответственного отношения к учебному процессу.

ГУЛЬМИРА САТАНОВА, заместитель директора НИШ г. Петропавловска:

— 18 октября весь мир отмечает День в поддержку академической добросовестности. Свою приверженность идеям академической честности наша школа выразила через вступление в членство в Международном Центре Академической добросовестности, центральный офис которого находится в США.

Правила академической честности в НИШе соблюдаются в строгом порядке, поэтому ученикам и их родителям с первых дней обучения рассказывают о правилах и политике школы. В рамках дня академической честности провели конкурс — эссе по теме использования чатов GPT. Ребята писали о том, как они могут использовать искусственный интеллект с пользой для себя. А представители антикоррупционной службы предложили ученикам пополнить ряды волонтёров.

ЕКАТЕРИНА АУБАКИРОВА, офицер по ОВД антикоррупционной службы СКО:

— Сегодня в рамках мероприятия я презентовала международный опыт, как Казахстан взаимодействует с международными мероприятиями. Также рассказала ребятам , где они могут проявить себя в рамках проекта «Антикоррупционное волонтёрство.

Завершающим событием недели стала встреча учащихся с представителями Kozybaev University и антикоррупционной службы. Эта встреча позволила лучше понять последствия нарушения академической честности и узнать о том, как реализуют эту политику в университете. Им рассказали о том, как работают прокторы в период сессий и какое наказание ждет студентов за списывание во время экзаменов.

Дети внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. 19 октября у них начинаются суммативные оценивания за четверть, где они покажут свои знания без телефонов и шпаргалок.

Валерия Сиваш