Награждение журналистов прошло в Петропавловске

Северо-Казахстанский региональный филиал «Национального центра качества дорожных активов» объявил результаты конкурса, проведенного среди представителей СМИ. Церемония награждения прошла во Дворце школьников по случаю Дня Республики. На конкурс были отправлены десятки материалов, темой которых стало проведение дорожных работ, выявление недостатков и положительных изменений. По решению жюри в число лауреатов вошёл редактор нашего телеканала Байболат Култанов. Он занял второе место в номинации «Лучший телевизионный материал». Работы специалистов, отличившихся на региональном уровне, отправят на республиканский конкурс.

БАЙБОЛАТ КУЛТАНОВ, редактор МТРК:

— Национальный центр качества дорожных активов» — очень активный центр. Руководство тоже активное. Если такая работа будет продолжаться, то качество наших дорог будет только улучшаться. Уменьшится количество менее ответственных подрядчиков.



Камилла Карим