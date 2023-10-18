Спасатели призвали рыбаков соблюдать меры безопасности

Так спасатели привлекают внимание рыбаков, чтобы те помнили о правилах поведения на воде. С помощью беспилотника можно охватить большую площадь, и не только предупредить беспечных граждан, но и быстрее среагировать, чтобы прийти на помощь.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС:

— У нас на территории республики с 1 сентября на водоёмах утонули семь человек. На территории нашей области пока случаев утопления не зарегистрировано. Повсеместно наблюдаются у нас случаи, когда рыбаки хотя и знают, что нельзя на плавательных средствах находиться без жилета, но, тем не менее, их игнорируют, оставляют на берегу, либо вообще не приобретают. На водоёме начинается ветер, происходит опрокидывание лодок.

Скоро начнутся заморозки, вода покроется тонким непрочным льдом. Это ещё один фактор опасности, говорят в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Отдыхающие относятся с пониманием к работе спасателей, но ценят такую заботу не все.

Спасатели предупреждают: не стоит рыбачить ночью, чтобы не сбиться с ориентира, употребление алкоголя на воде тоже может быть чревато печальными последствиями. А взрослые должны присматривать за детьми и не отпускать их без присмотра купаться и рыбачить. Профилактические меры спасателей дают свои плоды. Количество утонувших заметно снизилось, а в этом и прошлом году среди погибших на воде не было несовершеннолетних.



Анна Жицкая