Разбор: как устроена и чем занимается Судебная администрация Республики Казахстан

Судебная администрация РК была преобразована из Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК и сейчас представляет из себя уполномоченный государственный орган в сфере судебного администрирования, который осуществляет организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов.

Задачи Судебной администрации РК

1. Государственная политика

Судебная администрация занимается разработкой и совершенствованием государственной политики в сфере судебного администрирования.

2. Реформы

Задачей администрации также является разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

3. Содействие правосудию

Как отмечено в Положении Судебной администрации, государственный орган занимается также созданием необходимых и достаточных условий для осуществления независимого отправления правосудия.

Такой подход призван избавить председателей судов от административных функций, чтобы судейский корпус был всецело сконцентрирован на вопросах отправления правосудия.