Глава IACA отметил достижения и перспективы Казахстана в сфере судебного администрирования

В официальном издании Международной ассоциации судебного администрирования (IACA) опубликована статья президента Луиса Мария Пальмы, посвященная обзору казахстанских реформ и достижений в сфере судебного администрирования. В своей статье профессор высоко оценил проводимые в стране реформы, включая создание независимой Судебной администрации, независимый бюджет судов, автоматизированное распределение дел, и применение технологий искусственного интеллекта в судебных процессах.

«К началу 2023 года ключевым и прорывным моментом в реформе управления в рамках судебной системы Казахстана стало решение Президента Казахстана о создании нового независимого центрального органа — Судебной администрации Республики Казахстан», — отметил Л. Пальма.

Казахстан также отмечен как одна из лидирующих стран по цифровому доступу к судам.