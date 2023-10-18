Прокуратура Айыртауского района проводит профилактические мероприятия для подучетных

Прокуроры Айыртауского района в связи с ростом рецидивной преступности на поднадзорной территории на постоянной основе проводят различного рода мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди подучетных службы пробации. Одним из таких стало показательное судебное заседание по рассмотрению представления отдела районной службы пробации о замене наказания в отношении осуждённого по части 1 статьи 106 УК РК почти к 4 годам ограничения свободы. Показательный процесс провели в целях профилактики рецидивной преступности среди подучетных лиц.

Камилла Карим