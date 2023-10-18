Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения для проведения 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане

«Рассматриваемый проект закона позволит провести впервые в Казахстане политическое и дипломатическое мероприятие высокого уровня в области здравоохранения. Европейский региональный комитет ВОЗ проводится один раз в год, с участием 53 стран Европейского региона, где обсуждаются глобальные вопросы развития систем здравоохранения, принимаются региональные планы развития систем здравоохранения, резолюции, решения», — сказала на пленарном заседании Мажилиса министр здравоохранения РК Ажар Гиният, презентуя законопроект.

Это важное событие в сфере здравоохранения позволит Казахстану стать центром глобального здравоохранения. В рамках этой сессии также состоится Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Согласно министру здравоохранения Ажар Гиният, в этих мероприятиях примут участие делегаты из 81 страны.