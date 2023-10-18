34 ДТП с участием автомашин с иностранным учётом произошло в СКО

Полицейские ежедневно проверяют автомобили на иностранном учёте. Эксплуатация зарегистрированных за рубежом автотранспортных средств, не соответствующих требованиям казахстанского законодательства, запрещена.

Стражи порядка проверяют водительские удостоверения, техпаспорта и другие правоустанавливающие документы. Выявили 43 правонарушения. Среди них наиболее характерные — просроченная страховка, несвоевременное прохождение техосмотра.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— Сотрудниками полиции продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нарушений административного законодательства со стороны водителей автотранспортных средств с иностранным учётом. С начала проведения рейдовых мероприятий проверено 432 автомашины.

С начала года на территории СКО зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием автомашин с иностранным учётом, в результате которых 7 человек погибли и 52 получили ранения.

Камилла Карим