Стипендии выдаются учащимся СШ №43 им. Г.Мусрепова за хорошую учебу. Такая традиция в учебном заведении зародилась по инициативе местного мецената в 2017 году. Сейчас в сельской школе учатся 927 учащихся. Размер стипендий, которые получают некоторые из них, варьируется от 3 до 20 тысяч тенге. По словам администрации школы, дети внимательно относятся к урокам, добиваются высоких результатов. Например, в прошлом году больше сотни ребят заняли призовые места на международных, республиканских олимпиадах и конкурсах.



Дарья Пышмынцева