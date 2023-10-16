В казахской школе — гимназии им. Абая открылся класс «Айтыскеров»

Впервые в области благодаря реализации национального культурно-просветительского проекта «Төрт тоқсан — төрт өнер» открылся класс «Айтыскеров». Готовить мастеров айтыса будут в специализированной казахской школе — гимназии имени «Абая».

Уроки будут проходить по два часа в неделю. В класс уже набрали восьмерых талантливых ребят. Среди из них — Алдияр Ислямбек. Мальчик очень рано начал сочинять стихи. И за его плечами уже немало достижений. Надеется, что в айтысе у него все получится.

АЛДИЯР ИСЛЯМБЕК, учащийся специализированной казахской школы — гимназии имени Абая:

— Меня в творчество привел мой дедушка. В этом году я участвовал в конкурсе «Жырлайды жас журек» и сочинил стихотворение. И с этим стихом я взял первое место. Я очень часто принимаю участие в различных конкурсах. Мне очень радостно, что в нашей школе открылся класс «Айтыскеров» Так как я с детства пишу стихи, мне кажется, у меня не будет сложностей.

Искусство айтыса- казахское национальное творчество, которое имеет глубокие корни в истории и культуре страны. В школе-гимназии активно ведут работу среди подрастающего поколения по изучению и пропаганде культурного наследия казахского народа. Обо всем этом детям рассказывают в центре искусств.

ДАМЕШ КУРМАНКИНА, руководитель центра искусств специализированной казахской школы — гимназии имени Абая:

— В этот центр входят классы хореографии, музыки, вокала, театра, поэтический класс. В целом в школе обучаются порядка 1200 учащихся, 411 из них ходят в центр искусств. Айтыс — это форма народного творчества, которая служит средством передачи мудрости, этики и традиций народа. Айтыс — искусство поэзии и ритуала, которое олицетворяет духовность и взаимоотношения людей. Про это и многое другое будет рассказываться на этих уроках.

Такие классы планируется открывать и в других школах области.

Камилла Карим