На совете по этике проголосовали за рекомендацию об увольнении госслужащего из Акжарского района

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела ЖКХ , пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Арыстана Абильдинова. Причиной разбирательств стал совершенный им дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

ДИНАРА КОНТАЕВА, главный специалист управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Он оказал неправомерное предпочтение при приобретении жилого фонда в селе Кулыколь Акжарского района, который не соответствовал технической спецификации закупаемых товаров конкурсных документаций. Согласно правоустанавливающих документов, не соответствовала жилая площадь, а также жилой дом не являлся двухквартирным.

Эту должность Арыстан Абильдинов занимает с 3 сентября 2020 года. В сентябре этого года он получил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии из-за другого проступка. Свою невнимательность, связанную с работой с документами, государственный служащий не признал. Он хочет отстаивать свои права в суде. Но его позиция не помешала членам областного совета по этике сделать свои выводы.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, председатель областного совета по этике:

— В данном случае у нас единственный вариант — это освобождение от занимаемой должности. Кто за данное предложение, прошу проголосовать.

Решение о том, чтобы рекомендовать уволить Арыстана Абильдинова с занимаемой должности, было принято единогласно.

Дарья Пышмынцева