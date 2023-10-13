Ремонт дорог проходит в Явленском сельском округе

В Явленском сельском округе идет текущий ремонт внутрипоселковых дорог. Павел Зубов живёт в райцентре, сколько себя помнит. Дорогу, по которой он ходит каждый день, часто затапливает. Весной — талыми водами, летом после дождей дорога превращалась в большую лужу, которая еще очень долго мешала, рассказывет сельчанин. Надеется, что после ремонта ситуация изменится.

ПАВЕЛ ЗУБОВ, житель с. Явленки, Есильский район:

— Вот это отлично! Уже так грязи не будет! А так нормально всё.

Всего охватили 4 км дорог.

ОЛЬГА ЯНУШКИНА, главный специалист по региональному развитию Явленского сельского округа, Есильский район:

— Работы будут проводиться в течение месяца. Это с 22 сентября по 22 октября. Работы ведутся полным ходом. У нас ремонт очень давно не проводился. У нас в основном внимание было на главные улицы. Так как нам выделили бюджетные средства, мы решили уделить внимание проулочным улицам.

По словам бригадира, все работы выполнят вовремя.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, бригадир «МегаСтройИнвест»:

— Пять единиц техники: автогрейдер, поргрузчик, Камаз. Пять человек работают. Трудностей пока нет. Погода позволяет работать. В кратчайшие сроки планируем закончить.

Из районного бюджета на ремонт выделили более 31 млн тенге.

Камилла Карим