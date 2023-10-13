Глава государства принял президента общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы. На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики. Как заявил Президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа. Касым-Жомарт Токаев призвал общество «Қазақ тілі» приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом «Қазақ тілі».

РАУАН КЕНЖЕХАНУЛЫ, президент общества «Қазақ тілі», член Ұлттық құрылтай:

— Наша организация сейчас объединяет 135 представительств по всей республике. Одним из актуальных направлений является использование технологий, чтобы эффективно развивать язык. Это локализация международных глобальных платформ. И, конечно же, поддержка наших стартапов и разработчиков, которые занимаются созданием технологических решений в распознавании речи, звука, других приложений и инструментов, которые позволяют развивать казахский язык.



Дарья Пышмынцева