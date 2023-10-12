Третье воскресенье октября — День работников лесного хозяйства

Мамлютское лесное хозяйство площадью более чем 40 тысяч гектаров состоит из трёх лесничеств: Мамлютского, Кандартовского и Беловского. Численность сотрудников государственной охраны — 41 человек. Основная их деятельность: охрана, защита, воспроизводство и лесоразведение.

ДМИТРИЙ РЕММИХ директор лесного хозяйства «Мамлютское»:

— Лесное учреждение занимается обеспечением потребности местного населения. Это топливная древесина. В обязанности входит охрана леса от пожаров, самовольных порубок, от вредителей и болезней леса. В этом году у нас по лесному учреждению составлено 6 протоколов нарушений правил пожарной безопасности. Всего возгораний было 12 лесных, пожаров в этом году не зарегистрировано. Незаконная порубка у нас не зарегистрирована.

В дежурной части осуществляется контроль за всей территорией лесного хозяйства. Здесь установлена интерактивная система видеонаблюдения для раннего обнаружения возгорания.

Лесные пожарные станции первого и второго типа укомплектованы первичными средствами пожаротушения, противопожарной техникой и оборудованием.

На территории имеются 4 временных лесопитомника, площадь которых составляет 5,6 гектаров. Сейчас здесь растет порядка 755 тысяч штук берёзы, 3200 саженцев боярышника, 200 сосен, 240 елей, 60 штук шиповника, 100 тополей, в таком же количестве рябины, 170 саженцев барбариса и 19 — дуба.

ПОЛИНА КОСОУРОВА, инженер по воспроизводству леса и лесоразведению лесного хозяйства «Мамлютское»:

— Согласно утверждённого плана по воспроизводству леса на 2021-2025 годы с нарастающим плановые задания по КГУ составляют 10239 гектаров. На данный момент посадка лесных культур у нас продолжается. Выполнена на площади 102 гектара. В весенний период были выполнены дополнительные работы на площади 105 гектаров. На данных питомниках установлены емкости.. С 2021 года мы используем капельное и туманное орошения.

Это участок площадью 0,4 га. Здесь идёт осенняя высадка деревьев. Посажено чуть больше 1300 березок. По словам специалистов, высота саженцев сейчас должна быть от 10 до 60 см.

ФЕДОР ДЕВЯТОВ, заместитель директора лесного хозяйства «Мамлютское»:

— Через 5 лет этот лесокультурный участок должен будет перенестись в лесопокрытую площадь. При переводе параметры должны быть не меньше полутора — двух метров, количество высаженных сеянцев должно быть не менее 3200 штук первого класса.

Всего на территории области находятся 12 государственных лесных учреждений, общая площадь которых составляет 550 тысяч гектаров, лесистость — 5,32%.

Камилла Карим