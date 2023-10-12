Областной этап республиканского конкурса детских чтений прошел в Петропавловске

На базе школы №25 имени Алихана Бокейхана прошел областной этап республиканского конкурса детских чтений. В нем участвовали 32 школьника из Петропавловска и районов. В районном и городском этапах интеллектуального состязания участвовали 373 школьника. Конкурс проводится среди учащихся 8-10 классов.

АКЕЖАН КАЖИГАЛИЕВ, учитель казахского языка и литературы Бексеитской СШ, Мамлютский район:

— На сегодняшний конкурс я привел троих учащихся. Ученики на первом этапе пишут эссе, потом на втором этапе разгадывают тесты.

На написание эссе ребятам давалось 90 минут, на решение теста — 60 минут.

САМРАТ КУСКЕНОВ, член жюри областного этапа республиканского конкурса детских чтений:

— В жюри конкурса 5 человек. Мы будем проверять работы ребят, выберем самых лучших. Они примут участие в республиканском этапе конкурса.

Он состоится 12 октября. Победители получат дипломы.

Дарья Пышмынцева

