На региональном брифинге обсудили проект для молодежи «ZHAS PROJECT»

Решение социальных проблем в регионе доверили молодым людям от 18 до 35 лет, которые временно не работают и не учатся. «ZHAS PROJECT» — способ помочь людям и научить основам бизнеса молодежь. Для этого государство выделяет стартовый капитал.

АНАРА БИТЕБАЕВА, исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация даму»:

— Всего выделено 280 грантов, один грант — это в сумме один миллион тенге. После того, как будут отобраны победители, для них есть программа обучения. Они будут не только реализовывать, но и обучаться.

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на платформе, отослать заполненные формы и документы. Файлы проверит специалист и в случае ошибки вернет на доработку. Когда формальные моменты будут завершены, конкурсная комиссия начнет отбор проектов. Реализовать его нужно в течение двух месяцев, причем он не должен быть коммерческим.

АНАРА БИТЕБАЕВА, исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация даму»:

— С девятого октября уже стартовал приём заявок. Мы создали сайт, все необходимые документы, положения, приложения, которые нужно будет заполнить, есть на сайте.

Приём обращений закончится 22 октября, победителей объявят 1 ноября. Всего на Северо-Казахстанскую область выделено 8 грантов.

Анна Богословская



