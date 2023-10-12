Аким СКО посетил строящиеся и действующие предприятия Петропавловска

Предприятие «Петропавловский тракторный завод» существует с 2016 года. С продукцией этой компании хорошо знакомы не только местные аграрии, но и сельхозтоваропроизводители из Мангистауской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской областей. В этом году в основном завод ориентирован на изготовление промышленной техники.

ЖАНДОС НУРГАЛИЕВ, коммерческий директор ТОО «Петропавловский тракторный завод»:

— На сегодня мы уже отгрузили 7 единиц тракторов. Прогнозный планируемый объем еще около 7 тракторов. Есть несколько модификаций наших тракторов. Это «Батыр СК» для сельхозтоваропроизводителей, а также промышленные. Еще мы изготавливаем универсальную дорожную машину для дочерней организации АО «НАК «Казатомпром». В основном такие модели. В планах у нас еще выпускать локомобили, поэтому мы работаем над расширением нашей линейки.

Основную часть деталей для сборки трАкторов на предприятии изготавливают самостоятельно, приобретают в основном запчасти к ним. Об этом рассказали главе региона Гауезу Нурмухамбетову.

— Шумо- и виброизоляция полностью. Кондиционер, отопитель салона есть. Кондиционер ставите? — Да, конечно. Этот от трактора? — Да. Сейчас увидим в готовом виде.

А вот и готовая продукция предприятия. На заводе очень внимательно относятся к желаниям клиентов. Нередко заказчик просит поменять цвет техники, а также ее комплектацию.

-Трактор сколько стоит у вас? -На данный момент 65 млн.

А К-700 трактор сколько стоит? -75 млн. Мы по желанию заказчика можем установить тот двигатель, который он желает.

Всего на «Петропавловском тракторном заводе» трудятся 45 человек. Средняя заработная плата на предприятии варьируется от 250 до 300 тысяч тенге. Благодаря ТОО «Reimann», которое ориентировано на сборку прицепной сельхозтехники, в областном центре создадут 75 рабочих мест. Предприятие, которое располагается на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar», будет сотрудничать с компанией «CLAAS».

ВЛАДИМИР КОВШОВ, директорТОО «Reimann»:

— Будет участок изготовления гидроцилиндров, рукавов высокого давления, линия по производству и сборке рамных конструкций. Т.е. лазерное, гибочное, ленточнопильное, сварочное оборудование и.т.д. Сейчас мы реализуем первый этап этого продукта. Оборудование на 90% готово.

Специальная экономическая зона привлекательна для инвесторов большими льготами. Они не платят корпоративный, земельный и имущественный налоги. Действует нулевая ставка НДС на товары, реализуемые на территории СЭЗ. К земельным участкам подводится вся необходимая инфраструктура.

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— 2,4 млрд стоимость проекта по электроснабжению. Из них 850 млн в этом году было выделено с республики, мы их уже освоили. Сегодня вопрос решается, еще 500 млн нам планируют выделить. Мы до конца года их освоим. Система водоснабжения, у нас проект разработан в 2020 году, мы сейчас делаем корректировку. В этом году получим экспертизу, на следующий год будем заявляться по водопроводу. Магистральная теплотрасса существующая проходит через город. Здесь идет реконструкция. Проект реализуется, он стоит 2 млрд.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Скорректировать проекты, которые сегодня есть, провести все инженерные коммуникации. Вода, канализация, электричество. Мы обещаем, что мы дороги сделаем.

В ближайшее время на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar» реализуют большое количество интересных проектов.

ДАРХАН АМРИН, руководитель специальной экономической зоны «Qyzyljar»:

— «Завод ЛСТК» — это Липецкий завод стальных тонкостенных конструкций. У них есть партнер в Казахстане, сейчас работы бетонные завершены, но пока стройка приостановлена. Казахстанский инвестор финансирование прорабатывает. Челябинский завод начали строить завод ТОО «Kazkran». Бетонные работы уже завершены.

ЛЕВ ХОХРЕНКО, руководитель проекта ТОО «Kazkran»:

— Мы будем производить краны башенные, портовые, для автомобилей.

«Drive Systems» — еще один проект СЭЗ, где будут изготавливать грузозахватные приспособления для ТОО «Kazkran». Два предприятия взаимосвязаны. «Kazkran» запустится в декабре 2024 года.

ДАРХАН АМРИН, руководитель специальной экономической зоны «Qyzyljar»:

— «PROSOL» — итальянская компания из Милана. У них завод, пищевые дрожжи планируют производить, сейчас они оформляют документы, землю им подобрали. «ECO GLADE» грибная ферма. Участок запланировали. «Atameken Agro Oils» — маслоэкстракционный завод. Следующий проект «TFA GROUP». Совместный проект, инвестор из Астаны, здесь соинвестор наш местный. Будет кирпичный завод.

Предполагается, что завод начнет работать в июне 2025 года. Весной 2024-го к земельным работам приступит предприятие из России, ориентированное на изготовление пончиков. После аким области посетил завод «ЗИКСТО». Здесь занимаются сносом старых ветхих зданий, чтобы на их месте возвести новый производственный корпус.

РЕНАТ ШАМСУТДИНОВ, генеральный директор АО «ЗИКСТО»:

Здание будет порядка 20 тысяч квадратных метров, на следующий год уже начинаем строиться. У нас производственная мощность позволяет 1,5 тысячи вагонов делать, при постройке новой линии до 4,5 тысяч вагонов. В ассортименте полувагоны, 80-ти футовые платформы, пассажирские вагоны.

Пассажирские вагоны, которые собрали на предприятии, уже колесят по стране.

РЕНАТ ШАМСУТДИНОВ, генеральный директор АО «ЗИКСТО»:

— На следующий год у нас пакет договоров уже на 100 пассажирских вагонов заключен. 40 реализовали, до конца года еще 10 осталось.

Благодаря сборке 50 пассажирских вагонов «ЗИКСТО» заработает около 40 млрд тенге. Завод собираем купейные, плацкартные и штабные вагоны. В последних есть спецкупе для маломобильных путешественников.

Дарья Пышмынцева