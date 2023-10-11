Экстремальный тренинг провели полицейские

Экстремальный тренинг на площадке для страйкбола провели полицейские. Правила игры, порядок применения пневматического оружия и защитной амуниции — перед началом для участников провели полный инструктаж.

— Очки, маски не снимаем. Не забываем подкручивать пружину. Три, два, один. Свисток!

По сценарию первой части команды одновременно осуществили наступление. Во второй части сменили локации и поочередно оборонялись. По правилам поражённый игрок выходит за территорию игрового поля. Для подобных игр требуются хорошая физическая подготовка, лидерские качества, умение разрабатывать и применять стратегию.

Ляззат Мурталимова, старший инспектор по особым поручениям управления кадровой политики ДП СКО:

— В ходе игры «Страйкбол» сотрудники учатся поведению в экстремальных ситуациях, решению боевых действий, работе в команде, сплочению, командообразованию, потому что от каждого игрока зависит исход игры.

В соответствии с планом психологической подготовки сотрудников тренинги на открытом воздухе проводились для всех подразделений департамента, в том числе для городских и районных отделов полиции. Всего в них приняли участие около 400 сотрудников.

Камилла Карим