В школе-интернате олимпийского резерва обсудили послание Президента

Новый Казахстан — это не просто экономика, его престиж складывается в том числе из спортивных достижений, считает председатель городского совета ветеранов Жангельды Тажин. Он выступил с обсуждением послания Президента перед учащимися областной школы-интерната олимпийского резерва.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— Президент в одном из своих выступлений привел пример Димаша Кудайбергена. В нашей области выпускники этого интерната достигли таких высот, что мы очень радуемся, они поднимают престиж нашей родины. В выступлении я именно на это акцентировал внимание, чтобы они трудились, вели здоровый образ жизни, добивались успехов в спорте.

Будущее страны во многом зависит от молодежи. Их инициативность, ответственность, добропорядочность и патриотизм — то, что поможет обществу быстрее приблизиться к стабильному и процветающему государству. А задача страны — обеспечить молодым людям условия для развития и реализации потенциала.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— То, что принято решение о бесплатных кружках и секциях — это очень здорово. Больше детей будет заниматься, несмотря на то, что материальные возможности ограничены.

Результатом спортивной работы стали итоги Азиатских игр. Из семи наших спортсменов четыре привезли медали.

Анна Богословская

