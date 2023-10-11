В Kozybaev University открыли казахстанско-китайскую лабораторию

Kozybaev University посетила делегация из Китая. Северо-Казахстанский и Северо-Западный университеты сотрудничают уже давно. Представители обеих сторон встретились для подписания соглашения об открытии исследовательского центра. В торжественной обстановке перерезали красную ленточку.

Для комфортной работы преподавателей и студентов лаборатория оснащена современным оборудованием.

ГУЛЬЗАТ КОЩУГУЛОВА, заместитель декана агротехнологического факультета Kozybaev University:

— Сегодня в Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева прибыла делегация из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства. Мы с этим вузом сотрудничаем с 2018 года. На базе уже имеющегося опыта сегодня прошла официальная церемония открытия совместной казахстанско-китайской лаборатории по животноводству, целью которой будут изучение животных и проведение определенных опытов на базе наших хозяйств.

В лаборатории будут работать по нескольким направлениям: пищевой безопасности, растениеводству, животноводству, в том числе и молочному, поскольку наш регион занимает лидирующие позиции по производству молочной продукции.

ГУЛЬЗАТ КОЩУГУЛОВА, заместитель декана агротехнологического факультета Kozybaev University:

— Первым из опытных хозяйств совместным решением было принято взять «ТОО Кызылжар сүт», на основе которого будут проводиться определенные опыты и стараться помочь с точки зрения науки производству. Это все только начало большого проекта Агротехнопарка и данной лаборатории. В будущем по переработке животноводческой продукции будет составляться база для сельского хозяйства нашего региона.

Центр даст возможность подготовить высококвалифицированных специалистов. Надо сказать, это не первый проект двух вузов. На сегодня ведется совместная практика по выращиванию пшеницы. С сентября этого года действует соглашение по обмену студентами.

Валерия Сиваш