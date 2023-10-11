Петропавловца задержали с особо крупной партией синтетических наркотиков

В СКО полицейские установили возможную причастность 38-летнего петропавловца к сбыту синтетических наркотиков. Мужчину задержали в апреле во дворе дома по ул. Интернациональной. При личном обыске у него обнаружили и 25 полимерных свёртков с кристаллообразным веществом и приспособления для употребления наркотиков. Впоследствии экспертиза показала, что изъятое является синтетическими психоактивными веществами, общий вес которых составил почти 21 грамм, что относится к особо крупному размеру.

РУСЛАН САПАРОВ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Этого количества достаточно, чтобы вовлечь в наркоманию свыше 100 человек. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Ранее подозреваемый уже был судим за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта. В настоящее время он содержится под стражей, материалы дела направлены в суд.



Дарья Пышмынцева