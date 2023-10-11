79 фактов завышения планируемых закупочных цен выявили борцы с коррупцией

8 антикоррупционных мониторингов было проведено в области за 9 месяцев этого года. Внешнему анализу подвергли деятельность пяти госорганов и организаций квазигосударственного сектора. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель профильного департамента Асхат Джакипбеков. По его словам, аналитики ведомства ежедневно мониторят систему государственных закупок. Благодаря этому выявили 79 фактов завышения планируемых закупочных цен. Почти 2 млрд тенге бюджетных средств могли быть потрачены нерационально, но этого не произошло.

АСХАТ ДЖАКИПБЕКОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, после реагирования Антикоррупционной службы аппарат акима города Петропавловска пересмотрел цену на закуп ковров, которые планировал купить за 35 000 тенге за метр кв., сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 7,8 млн тенге.

Сумма приличная. На брифинге Асхат Джакипбеков ответил на несколько вопросов, первый был связан с арестом одного из начальников областного департамента уголовно-исполнительной системы.

АСХАТ ДЖАКИПБЕКОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Нами расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника учреждения, которое находится в структуре ДУИС области. Оно сейчас в производстве. Дело расследуется по статье 190, а именно «Мошенничество». Мера пресечения не избиралась, ввиду признания им вины.

Других деталей дела Асхат Джакипбеков разглашать не может, включая те, что связаны с недавним задержанием руководителя областного филиала «Аграрной кредитной корпорации». Напомню, что ему предъявлено обвинение в получении взяток от сельхозпроизводителей.

Дарья Пышмынцева