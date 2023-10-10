В селе Явленке появится новая спортплощадка

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Пока здесь работает строительная техника, но вскоре жителям Явленки будет доступна вот эта спортивная площадка. Работы начались месяц назад и по плану должны закончиться 17 октября.

Такие оптимистичные прогнозы у администрации школы неспроста. Погода позволяет завершить строительство в срок, и подрядчик исполнительный.

АЙДАР СУРАГАНОВ, директор школы № 3 им. А. Шажимбаева, Есильский район:

— В данный момент ведется строительство стадиона, выделено 42,2 млн. тенге. Будет баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки и беговая дорожка. Подрядчик из Алматы, очень добросовестные, работают хорошо. Для школы полностью оборудованы все классы, актовый зал, спортивный зал. Все будет новым, новое оборудование.

Несмотря на то, что спортивная площадка находится на территории школы, она будет доступна всем жителям Явленки.

Анна Богословская

