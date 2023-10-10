Учения в школах проводят полицейские

Подозрительный предмет в холле школы, нажатие тревожной кнопки, эвакуация детей и педагогов — по такому сценарию проводят учения в школе № 32. Внимание охранника привлекла коробка из-под обуви. Сообщение о возможном наличии взрывного устройства дублируется в кабинет директора. Персонал школы незамедлительно организовал эвакуацию. Уже через 3 минуты детей отвели на безопасное расстояние. Сотрудники охраны перекрыли доступ к месту происшествия до прибытия специальных служб.

НАТАЛЬЯ БУКАТОВА, директор СШ № 32 им. С. Муканова:

— Сегодня на базе 32 школы была проведена учебная тренировка: эвакуация ученичсекого коллектива, педагогов, вспомогательного персонала. Дети действовали организованно, за 3 минуты была проведена эвакуация.

Действия руководства и персонала школы получили хорошую оценку. Надо сказать, учителя проводят разъяснительную работу с детьми, формируют навыки правильного поведения в критической ситуации.

МАРАЛ МУХАМАДИЕВ — оперуполномоченный управления по противодействию экстремизму ДП СКО:

— Указанные действия попадают под признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), влечет уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы, субъектом является лицо, достигшее 14-летнего возраста. В целях профилактики подобных правонарушений сотрудниками УПЭ с преподавательским составом, учащимися проводятся разъяснительные профилактические беседы с разъяснением уголовной ответственности за совершение подобных правонарушений.

Основные правила просты: при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно информировать органы внутренних дел, ни в коем случае не трогать и не перемещать такие находки, сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасному поведению в кризисной ситуации.

Камилла Карим